15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbetinin yeni bölümü dün akşam ekranlara gelmesi beklenirken yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti izleyicisi dizinin neden planlanan yayınının iptal edilip yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:45
Takip Et

Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Dün akşam yayınlanması beklenen Kızılcık şerbeti dizisi yayın akışında durdurularak RTÜK’ten gelen ‘İslamofobi’ belgeseli yayınlandı. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan RTÜK cezasının ardından Kızılcık Şerbeti’nin ne zaman yeni bölüm yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Dün akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin 23. Bölümü yayınlanması bekleniyordu. Dizi özetiyle başlasa da yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırılarak yerine ‘İslamofobi’ adında bir belgesel yayınlandı. Duruma sosyal medyada tepki yağdı.

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı. RTÜK’ün Kızılcık Şerbetine ceza kesmesinin nedeni ise "Kadına şiddeti özendirme ve cinsiyet ayrımcılığı" gerekçesi. Bu cezaya sebep olan ise Nursema karakterinin evlendiği gece yaşadığı sahneler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti RTÜK tarafından kesilen ceza nedeniyle 5 hafta ekranlara gelmeyecek.

5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisi 14-21-28 Nisan ve 5-12 Mayıs tarihlerinde ekranda olmayacak. Dizinin 19 Mayıs 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
3
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
5
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.