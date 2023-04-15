Dün akşam yayınlanması beklenen Kızılcık şerbeti dizisi yayın akışında durdurularak RTÜK’ten gelen ‘İslamofobi’ belgeseli yayınlandı. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan RTÜK cezasının ardından Kızılcık Şerbeti’nin ne zaman yeni bölüm yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Dün akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin 23. Bölümü yayınlanması bekleniyordu. Dizi özetiyle başlasa da yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırılarak yerine ‘İslamofobi’ adında bir belgesel yayınlandı. Duruma sosyal medyada tepki yağdı.

Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı. RTÜK’ün Kızılcık Şerbetine ceza kesmesinin nedeni ise "Kadına şiddeti özendirme ve cinsiyet ayrımcılığı" gerekçesi. Bu cezaya sebep olan ise Nursema karakterinin evlendiği gece yaşadığı sahneler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti RTÜK tarafından kesilen ceza nedeniyle 5 hafta ekranlara gelmeyecek.

5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisi 14-21-28 Nisan ve 5-12 Mayıs tarihlerinde ekranda olmayacak. Dizinin 19 Mayıs 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.