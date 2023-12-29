Yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti 45. bölümü 29 Aralık Cuma günü yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Eğitimli ve modern biri olan Kıvılcım (Evrim Alasya) eşinden boşanmış ve ayaklarının üzerinde durmuştur. Kızlarından Doğa üniversiteye girdiği ilk sene erkek arkadaşıyla apar topar evlenmesi ve hamile kalması Kıvılcımda hayal kırıklığı yaşatır. En büyük şok ise Doğa’nın ailesiyle tanışmasıyla yaşar.

Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr ve kendilerine has adetleri olan bir ailedir. Kıvılcım, Doğa’nın gelin gittiği aileyle yapmayacağını düşünür ve fikirleri konusunda geri adım atmaz. Doğa aşkın her şeyin üstesinden geleceğini düşünmesine rağmen zamanla kendisini annesinin haklılığını yaşar durumda bulur.

İki farklı aile iki farklı hayat bakış açısıyla akıl almaz olaylar yaşayacaktır.