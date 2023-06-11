Kızılcık Şerbeti'ndeki market sahnesi gündem oldu: Et aldık ya…

Son zamanların en çok konuşulan ve en çok tartışılan dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayımlanan sezon finali bölümündeki market alışverişi sahnesiyle gündem oldu.

Show TV‘de ekrana gelen dizide Nursema ve Umut, nikahtan sonra Nursema'nın ailesini eve davet edince market alışverişine çıktı.

Nursema, 8 bin 900 TL'lik alışveriş yapınca ortaya çıkan fatura sosyal medyanın gündemine oturdu.

Faturayı gören Umut, yaklaşık 9 bin TL'lik faturayı birkaç kredi kartına bölerek ödemeye çalıştı.

Söz konusu sahnede Nursema'nın, "Hayatım ben ödeyeyim istersen et falan aldık ya" sözleri dikkat çekti.

“MARKET LÜKS, ALIŞVERİŞ ABARTILI EVET AMA TAM OLARAK BU”

Sosyal medyada, "Kızılcık Şerbeti’nde 4 büyük torba mutfak alışverişi 8923 TL tuttu. Kıymanın kilosunun 600 liraya yaklaştığı Türkiye’den aşırı basit ama bir o kadar da gerçek bir manzara. Market lüks, alışveriş abartılı evet ama tam olarak bu. Umut’un ecel terleri, kartlara bölüşü of…", "Umut'un ocağına incir ağacı dikti", "Nursema asgari ücreti etlere verdi" gibi yorumlar yapıldı.