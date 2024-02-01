Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı hakkında hastaneden açıklama geldi. Yoğun bakıma alınmıştı

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde beyin kanaması geçirmişti. 2 kez ameliyat olan Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden son açıklama geldi.

Hastaneden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir.

Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır.

29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir.

Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.”

NE OLMUŞTU?

'Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği 'Abdullah', dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, şirketin yönetim kurulu başkanlığının elinden alınmasından sonra kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakıma alınmıştı.