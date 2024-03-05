Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek torpil iddialarına yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek torpil iddialarına yanıt verdi
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in dizinin senaristliğini yapan annesi Melis Civelek’in torpiliyle diziye girdiği iddia edilmişti. Civelek, torpil iddialarına cevap verdi.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı ve her Cuma yeni bölümü heyecanla beklenen fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, her gün bir başka olayla anılıyor.

Son dönemlerde değişen dengelerin yanı sıra izleyicileri üzen bir olay yaşandı ve dizinin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen hastalığı sebebiyle diziden ayrılmak durumunda kaldı.

Abdullah karakterini ise usta aktör Ahmet Mümtaz Taylan üstlendi. Bazıları bu değişimi olumlu karşılarken bazıları Taylan'ın muhafazakar bir role uymadığını belirtti.

Oyuncunun sonu merak edilirken diziyle ilgili başka bir iddia yankı uyandırdı. Nilay karakterine aynı zamanda dizinin de senaristi olan Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek hayat veriyor. Feyza Civelek bu sebeple de tartışmalara konu oluyor.

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"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Bazı izleyiciler, oyunculuğunun kötü olmasına rağmen diziye annesinin torpiliyle girdiğini söylüyor. Feyza Civelek de bu eleştirilerle ilgili soruları yanıtladı.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularına cevap veren Feyza Civelek, "Annenin yazdığı dizide oynuyorsun. ‘Torpillidir’ gibi önyargılarla çok karşılaştın mı?" sorusunu yanıtladı.

"Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." Şeklinde cevapladı.

"Annen sana torpil geçmez mi?" sorusuna ise "Asla çünkü inanılmaz adil bir kadındır. ‘Kızılcık Şerbeti’ne girerken de deneme çekimine girdim ve öyle seçildim." diyerek yanıtladı.

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