Kızıldeniz’de Husilerin insansız deniz aracı patladı

Kaynak: İHA
Kızıldeniz’de Husilerin insansız deniz aracı patladı
ABD, Kızıldeniz’de Husilerin Yemen’den uluslararası nakliye yoluna doğru gönderdiği patlayıcı yüklü insansız deniz aracının müdahalede bulunulmadan infilak ettiğini aktardı.

Husiler, Kızıldeniz’de uluslararası nakliye yolunu hedef almaya devam ediyor. ABD Donanması’nın Orta Doğu’daki kuvvetlerini idare eden ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, Kızıldeniz’de Husilerce Yemen’den uluslararası nakliye hattına doğru yollanan patlayıcı yüklü insansız deniz aracının müdahalede bulunmadan infilak ettiğini açıkladı. Ayrıca bunu başarısız bir saldırı teşebbüsü diye nitelendirdi.

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İnsansız deniz aracının, ABD’ye ait savaş gemilerinin ve bölgedeki ticari gemilerin uzağında patladığını ifade eden Cooper, patlamanın herhangi bir hasar ya da can kaybına yol açmadığını belirterek, "Bölgede faaliyet gösteren gemilerin birkaç mil yakınına kadar geldi ve hepimiz patlamasını izledik" diye konuştu.

ABD'DEN KIZILDENİZ KOALİSYONU HAMLESİ

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef alan ve artan saldırılarına karşı ABD’nin başını çektiği ortak koalisyon kurulmuştu. “Refah Muhafızı Operasyonu” adıyla çokuluslu güvenlik girişiminde Kızıldeniz'in güneyi ile Aden Körfezi’ni kullanan ticari gemilerin savaş gemileri ile beraber güvenli seyretmesini sağlanması amaçlandığı bildirilmişti.

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