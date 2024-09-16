Kızıldeniz’de yanan tankere kurtarma operasyonu

Kaynak: DHA
Kızıldeniz’de yanan tankere kurtarma operasyonu

Kızıldeniz'de Husiler tarafından vurulan tanker için kurtarma operasyonu düzenlendi. 1 milyon varil ham petrol taşıyan tekne güvenli bir yere çekildi.

Kızıldeniz'de Husiler tarafından vurulan ve 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker için kurtarma operasyonu düzenlendi. Yapılan açıklamada tankerin güvenli bir yere çekildiği belirtildi.

Husiler tarafından 21 Ağustos'ta vurulan ve bir milyon varil ham petrol taşıyan SOUNION tankeri için kurtarma çalışmaları başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) Husilere karşı başlattığı operasyon Aspides'ten yapılan açıklamada, römorkların gemiyi güvenli bir yere çektiği ifade edildi.

Aspides'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MV SOUNION'un kurtarılması karmaşık bir operasyondur ve çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Römorkörler gemiye başarıyla bağlanmıştır ve MV SOUNION'un güvenli bir yere çekilmesi devam etmektedir. ASPIDES bu operasyona koruma sağlayarak deniz ve çevre güvenliğine katkıda bulunmaktadır" denildi.

Eylül ayının ilk günlerinde SOUNION için kurtarma operasyonu planlanmış, ancak Husilerin tehditleri nedeniyle operasyon iptal edilmişti.

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