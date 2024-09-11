Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde, bir kadın cesedi bulundu. Nehirde hareketsiz bir şekilde duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Ancak kadının kimliği henüz belirlenemedi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kadının kimliğinin tespiti ile ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için her türlü ihtimalin değerlendirildiğini belirtti.