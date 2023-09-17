Kızını günde 111 kez arayan anneye hapis. Defalarca takip edip evine girmiş

Güney Kore'nin Daejeon kentinde yaklaşık bir sene boyunca kızını hem sözlü hem de fiziksel yolla taciz eden 50'li yaşlarındaki bir anne, şikayet üzerine mahkemeye çıktı.

KIZINI FİZİKSEL OLARAK TAKİP ETMEYE BAŞLADI

The Korean Herald Gazetesi'nin haberine göre, başlangıçta mesajlar İncil okuma tavsiyesi, kızının evde olup olmadığını sorgulama gibi yaygın talepler içeriyordu. Fakat kız yanıt vermekten sakındıkça mesajların tonu kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumları da kapsadı.

POLİS TEDBİRİNE RAĞMEN İZİNSİZ EVE GİRDİ

Üstelik anne, kızını fiziksel olarak takip ediyor, belirtilen süre içinde evini sekiz kez ziyaret ediyor ve evin içine bakmak gibi diğer tehdit edici davranışlarda bulunuyordu.

6 AY HAPİS 40 SAAT ZORUNLU EĞİTİM CEZASI

Daejeon Bölge Mahkemesine göre, polis tedbirine rağmen anne altı kez daha izinsiz girdi. Eylemlerinin kasıtlı veya önceden planlı olmadığını iddia eden annenin savunması kabul edilmedi ve mahkeme 6 ay hapis cezasıyla birlikte 40 saatlik takip karşıtı eğitimi tamamlamasına da karar verdi.