Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Sevilen ifadesinde, kızının bir arkadaşının doğum gününe gitmek istediğini, ancak erkek arkadaşıyla gideceğini düşündüğü için izin vermediğini, tartışma sırasında kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Sevilen daha sonra kızının telefonunu incelediğinde arkadaşlarıyla yaptığı yazışmaları gördüğünü ve bu kişiyi bulmak için evden ayrıldığını belirtti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Sevilen, kızının doğum gününe gitmek istemesi üzerine tartışma yaşadı. Sinirlenen Sevilen, kızını boğarak öldürdü ve evden ayrıldı.

CİNAYET ANNE EVE GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan eşi Hafize Sevilen'in iş dönüşü eve gelmesiyle ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulan Hafize Sevilen, sinir krizi geçirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eylem Sevilen'in öldüğünü belirledi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen'i yakalayarak gözaltına aldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevilen, ifadesinde kızının erkek arkadaşı olduğunu düşündüğü için doğum gününe gitmesine izin vermediğini, tartışma sırasında kızını öldürdüğünü ve cesedini çekyata koyduğunu söyledi. Ardından kızının telefonunu karıştırarak erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları okuduğunu ve bu kişiyi bulmak için evden ayrıldığını belirtti. Ancak polis kısa sürede kendisini yakaladı.

TUTUKLANDI

Psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen inşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖNEN’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Eylem Sevilen'in Gönen'de toprağa verileceği belirtildi.