Kızını sınava yetiştirmeye çalışan baba canından oldu. Babalar gününde acı olay

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kızını sınava yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç'ın kullandığı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada, sürücü Kılıç hayatını kaybederken, kızı Eslem Nur ağır yaralandı.

Kızını sınava yetiştirmeye çalışan baba canından oldu. Babalar gününde acı olay

DHA’nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkinde meydana geldi. Kızı Eslem Nur Kılıç'ı, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Zafer Kılıç ve kızı Eslem Nur Kılıç ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Baba Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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