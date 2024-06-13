Kızını ve torununu güpegündüz sokak ortasında öldürdü! Böyle dede olmaz olsun

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kızını ve torununu güpegündüz sokak ortasında öldürdü! Böyle dede olmaz olsun

Adana'dan Eskişehir'e gelen bir dede, 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürürken, ekipler şahsı gözaltına aldı.

Eskişehir'in Odunpazar ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bu sabah saatlerinde katliam yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı tabancayla kurşunlayarak öldürdü.

aw226510-06.jpg

KIZINI VE TORUNUNU ÖLDÜRDÜ

Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride yaşamını yitirirken, şahsın kızıyla arasında henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edildi.

aw226510-07.jpg

ÇEVREDEKİLER DARP ETTİ

Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Osman Nuri K., tedavisi sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazelerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

aw226510-05.jpg

aw226510-04.jpg

aw226510-03.jpg

aw226510-02.jpg

aw226510-01.jpg

Son Haberler
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı Spor
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali Magazin
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi Kültür Sanat
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı Gündem
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi Spor
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi