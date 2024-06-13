Kızını ve torununu güpegündüz sokak ortasında öldürdü! Böyle dede olmaz olsun

Eskişehir'in Odunpazar ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta bu sabah saatlerinde katliam yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı tabancayla kurşunlayarak öldürdü.

KIZINI VE TORUNUNU ÖLDÜRDÜ

Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride yaşamını yitirirken, şahsın kızıyla arasında henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edildi.

ÇEVREDEKİLER DARP ETTİ

Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek hastaneye kaldırıldı. Osman Nuri K., tedavisi sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenazelerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.