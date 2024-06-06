"Kızınızı asgari ücretliyle evlendirir misiniz" sorusuna verilen cevaplar: "Nasıl yaşayacak perişan?"

Sosyal medyada hızla yayılan bir sokak röportajında, asgari ücretli birisiyle evlilik konusunu tartışıldı. Röportaj sırasında "Kızınız, asgari ücretle çalışan biriyle evlenmek istese ne derdiniz?" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlar ülkedeki ekonomik durumun ne halde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir vatandaş, "Kızımı vermem, neden veriyorum? Benim kızı neden sefalet çeksin. Benim yanımda yaşasın." Bu ve benzeri cevaplarla asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekildi. Başka bir vatandaş ise, "Asgari ücretle geçim olmaz." şeklindeki cevabıyla takdir topladı.