Kızları tutuklanan baba Hakan Candan hesabını kapadı. Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını istemişti

“Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti.

Nöbetçi savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Candan kardeşlerin AKP'li babaları ise yeniden gündem oldu. Hakan Candan'ın 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Karaman belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Hakan Candan'ın sosyal medyada yaptığı Erdoğan paylaşımları gündem olurken şarkıcı Gülşen'in tutuklanması için çağrıda bulunduğu ve oyuncu Merve Dizdar'ı da hedef aldığı görüldü.

HESABINI KAPADI

Söz konusu paylaşımların gündem olmasının ardından, baba Candan'ın hesabını kapadığı görüldü.

ADLİYEDE AĞLADILAR

Öte yandan tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek “Lütfen istemiyorum” diye bağırdı.

Bahar Candan’ın da ağladığı görüldü. Bahar Candan cezaevine sevki esnasında, "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.

İşte Hakan Candan'ın paylaşımlarının bir kısmı: