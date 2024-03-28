KKM'de düşüş sürüyor ama yavaş yavaş

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KKM'de düşüş sürüyor ama yavaş yavaş
Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi 22 Mart haftasında durma noktasına geldi. (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 7,2 milyar TL düşüşle 2,28 trilyon TL'ye geldi.

Kur Korumalı Mevduat'ta son haftalardaki düşüş ivmesi dikkat çekiyor. BDDK rakamları açıkladı, bu hafta düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

BDDK verilerine göre KKM'deki miktar geçen hafta 7,2 milyar düşüş kaydetti. Böylece KKM'deki toplam mevduat 2,28 trilyon TL'ye geriledi. ur korumalı mevduatlarda yaşanan düşüş Ekim ayından bu yana kaydedilen en yavaş gerileme oldu.

Kurtarıcı olarak sunulan ancak daha sonra bütçede bir kara delik olduğu anlaşılan Kur Korumalı Mevduattan kurtulmak için her yola başvurulmuştu. KKM'deki düşüşler ilk haftalarda yüksek oldu ancak son haftalarda bu ivme neredeyse durma noktasına geldi. Kur korumalı mevduatların toplamı 3,4 trilyon TL ile rekor seviyeye yükselmişti.

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