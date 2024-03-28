Ünlü marka son kez üretti. Müzeye kaldırılacak

Volvo, 2023 yılında dizel motorlarla çalışan araçların üretimine 2024 yılı başında son vereceğini söylemişti. Volvo'nun Torslanda fabrikasında üretilen XC90 model aracı, 45 yıl önce başlayan bir dönemi sona erdirerek İsveçli otomobil üreticisi tarafından üretilen son dizel araç olarak kayıtlara geçti.

SATIŞA SUNULMAYACAK

Mavi SUV, bu özelliği sebebiyle müzede sergilenecek ve satışa sunulmayacak.

Geely bünyesine bulunan üretici, 1991 yılına kadar kaç adet dizel motorlu araç ürettiğini kaydetmediği için toplam üretim adedine ulaşılamamakla birlikte 1991 yılından bu yana fabrika verilerine göre Volvo, toplamda 9 milyona yakın dizel araç ürettiği ortaya çıktı.

Kaydedilmeyen 12 yılı da hesaba katıldığında sayının çok daha büyüyeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.

26 Mart tarihinde Volvo'nun İsveç'in Torslanda kentinde bulunan fabrikasında üretilen modelin, son dizel yakıtlı Volvo araç olduğu firma tarafından da doğrulanmış oldu.

MÜZEDE NE ZAMAN SERGİLENECEK

Turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motora sahip olan aracın, firmanın yeni oluşturduğu World of Volvo (Volvo Dünyası) müzesinde sergileneceği açıklandı. Müzenin açılış tarihinin ise 14 Nisan olduğu aktarıldı.