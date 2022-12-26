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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:12
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede Tatar, Arslan ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan ile bir araya geldi.

Kabulün ardından açıklama yapan Tatar, Türkiye ile ilişkilerinin çok özel ve kutsal olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de ayrı bir Türk cumhuriyeti olduğunu belirterek ülkesinin tanıtılması ve kabul görmesi yönündeki mücadelenin Türkiye’yle sürdürülmesinin kendileri için büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Arslan ve Atan'ı Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti.

Töre, görüşme esnasında yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC’nin daha güzel günlere erişmesi için hep birlikte gayret göstermek gerektiğini ifade ederek Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk milletinin milli ve müşterek davası olduğunu vurguladı.

Arslan da Töre’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde rolünün büyük olduğunu kaydetti. (AA)

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