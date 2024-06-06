KKTC'de Mersinlik-Tatlısu arasında orman yangını

Kaynak: İHA
KKTC'de Mersinlik-Tatlısu arasında orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mersinlik ile Tatlısu arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.

İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale etti ancak bölgenin engebeli olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorlandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangına müdahale için halka yardım çağrısında bulunarak bölge belediyelerine ait su tankerlerinin ve sivil halkın yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladığını belirtti.

Yangına Türkiye'den gönderilen iki helikopterle havadan müdahale edilirken, uzun süren çabalar sonucunda yangın yerel saatle 15.00'te başlamış ve 20.30'da kontrol altına alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Öte yandan, Mersinlik'te 21 Haziran 2022'de başlayan bir önceki yangın, yoğun çabalara rağmen kontrol altına alınamamış ve ancak 25 Haziran 2022 akşamı yağan yağmurun etkisiyle söndürülebilmişti.

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