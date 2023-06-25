KKTC’de seçim sonuçları açıklandı

KKTC'deki ara seçimler sona erdi. Bir milletvekilinin istifası nedeniyle boşalan koltuğu Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Sami Özuslu kazandı.

KKTC’de seçim sonuçları açıklandı

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sonrası boşalan Lefkoşa milletvekilliği için yapılan ara seçimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Sami Özuslu seçimi kazandı.

Seçim sonucuyla birlikte CTP'nin sandalye sayısı 19'a yükseldi. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, ara seçime katılım oranını yüzde 30,58 olarak açıkladı. Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili dağılımı ise UBP 24, CTP 19, DP 3, YDP 2 ve Halkın Partisinden istifa eden bağımsızlar 2 oldu.

Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası ile boşalan Lefkoşa milletvekilliği için yarışan 13 adaydan CTP adayı Sami Özuslu, geçerli oyların yüzde 43,76'sını alarak resmi ilk sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Ara seçimi Özuslu'nun kazanmasıyla birlikte ana muhalefetteki CTP'nin Cumhuriyet Meclisi'nde 18 olan sandalye sayısı 19'a çıktı.

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