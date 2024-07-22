Kleopatra’nın Macar taşı ve Ukrayna savaşı!

Macar taşı veya malakit, bakırın karbonatla birleşmesi sonucu oluşan yeşil bir mineraldir. Eski Mısırlılar, Macar taşını, süs eşyası olarak kullanmıştır. Kleopatra, göz farlarında Macar taşından elde edilmiş boyayı tercih etmiştir.

Eski şifacılar da Macar taşını, mide rahatsızlıklarını yatıştırmak, negatif enerjilerden ve lanetlerden korumak için tavsiye etmiştir.

Günümüzde de Macar taşının, sakinleştirici bir etkisi olduğu, negatif düşünceleri pozitife çevirdiği, romatizma ve karın ağrılarına iyi geldiği söylenir. Macar taşından yapılmış kolyeler, bileklikler, küpeler ve yüzükler bugün de kullanılır...

***

Macaristan’da da çok çıkan malakite bundan dolayı, Türkiye’de Macar taşı denilmiş... Bugünkü Macaristan yönetimi ise Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek, yani dünya barışına pozitif katkı sağlamak için çalışıyor, Avrupa Birliği ise buna karşılık Macaristan'ın dönem başkanlığı dolayısıyla Budapeşte'deki toplantıya üst düzeyde katılımda bulunmama kararı aldı.

Sputnik’e demeç veren Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın barış misyonu kapsamındaki Moskova ve Pekin ziyaretlerinin ardından AB yönetiminden aldıkları tehditlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Avrupa’daki tüm savaş yanlısı politikacılar, bu barış misyonu başlar başlamaz ortaya atlayıp bizi boykot etmekle, bizimle görüşmeyi reddetmekle, bizi görmezden gelmekle tehdit ettiler. Biliyorsunuz, bu tür saldırılar bizi barış misyonunu sürdürmekten caydırmıyor. Aksine Ukrayna'daki bu savaşa barışçıl çözüm bulunması için daha fazlasını yapmamız konusunda bizi cesaretlendiriyor.”

Orban yönetiminin bu tür saldırılara artık alışık olduğunu kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz vatansever bir hükûmetiz, ana akım hükûmeti değiliz, Avrupa Birliği’nin mali yaptırımları altındayız. Dolayısıyla bizi, şu anda olduğundan daha fazla nasıl tehdit edebildiklerini anlamıyorum."

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Macaristan’da “herhangi bir yer” sağlamaya hazır olduklarını da belirtti. Szijjarto, her iki tarafı müzakere masasına oturtabilecek tek kişinin Trump olduğunu savundu.

***

Macaristan, sınır komşusu Ukrayna’da yaşanan felaketten doğrudan etkilenen ülkelerden biri ve bir an önce savaşı sona erdirerek krizin Orta Avrupa’yı perişan etmesini durdurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ise sanki ABD tarafından yönetiliyormuş gibi savaşın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Oysa Avrupa, enerji ihtiyacının büyük kısmını Rusya’dan karşılıyordu. Gaz sevkiyatını durdurmak için boru hatlarına sabotaj yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri ABD’den daha pahalı olan sıvılaştırılmış gaz satın almaya başladı. Almanya, Rusya ile iyi ekonomik ilişkiler kurmuştu. Yeni Başbakan Scholz döneminde Almanya kendi bindiği dalı kesti ve şimdi ekonomik krizle boğuşuyor.

Almanya’da işsizlik artıyor ve orta ve büyük ölçekli şirketlerde iflaslar yükseliyor. Bürokrasi ve yabancı vasıflı işçilerin çekilmesi gibi faktörler de iş gücü piyasasını olumsuz etkiliyor.

Çin'e olan bağımlılık da Alman ekonomisi için bir risk oluşturuyor. Çin'in küresel ekonomiye açılması ve Almanya'dan satın aldığı malları üretebilmesi, Alman ekonomisinin büyümesini zorlaştırıyor.

***

Macaristan, Rusya ile Ukrayna’yı barıştırırsa, Macar taşının pozitif etkisinden en çok Almanya faydalanacak. ABD ise bir taşla iki kuş vurmaya; hem Rusya hem de başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’ni zayıflatmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşında Macar taşının pozitif etkileri, ABD’ye negatif olarak yansıyor; bu sebeple bütün güçleriyle savaşın devam etmesi için ne gerekirse onu yapıyorlar.

Macaristan’ın Macar taşı etkisi, Avrupa’yı krizden kurtarabilir ama Avrupa, ABD’nin negatif etkisinden kurtulamıyor!