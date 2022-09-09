9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı

Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı

Klinik Psikolog Beste Çokaygil, yetişkinlerin oyun bağımlılığı sonucunda çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceklerini belirterek uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:34
Takip Et

Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı

Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Klinik Psikolog Beste Çokaygil, “Oyun oynarken kendinize bir süre sınırı koyarak alarm kurabilirsiniz. Günde 8-9 saat oyunda vakit geçiriyorsanız bu süreyi birden en aza indirmek yerine 4-5 saat, sonrasında ise 2-3 saat gibi biraz biraz azaltabilirsiniz. Oyun süresinin dışındaki zamanlarda ise yürüyüş yapma, sinemaya gitme, ailenizle beraber vakit geçirme gibi çeşitli aktivitelerle zamanınızı doldurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Uzman Klinik Psikolog Beste Çokaygil, oyun bağımlılığının 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak tanındığını belirtti.

Çokaygil, yetişkinlerin oyun bağımlılığı sonucunda “antisosyal, öfkeli ve saldırgan davranışlar” gibi psikolojik sorunların yanı sıra, “sağlıksız beslenme ile obezite, migren, ellerde uyuşma, baş ve göz ağrıları” gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Psikolog Çokaygil, bağımlılığın sosyal hayattaki etkilerinin ise evliliklerin bozulması veya iş hayatının sona ermesine kadar gidebileceğini ifade etti.

Dijital oyunların, insanların günlük işlevselliklerini ve sağlıklarını önemli düzeyde etkilemeye başladığında bağımlı olmaktan söz edildiğini de ifade eden Psikolog Çokaygil, hastalığı, “Kişi, oyun sonucunda elde ettiği hazzı tekrar yaşamak isteyerek davranışsal bir bağımlılık geliştirir ve kendini izole ederek tüm vaktini oyun oynayarak harcamaya başlar” diye açıkladı.

“OYUN SÜRESİNİ HER GÜN BİRAZ BİRAZ AZALTABİLİRSİNİZ”

Bu bağımlılığını yenmenin ilk kuralının “bağımlılığın farkında olmak” olduğunun altını çizen Psikolog Çokaygil, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Oyun oynarken kendinize bir süre sınırı koyarak alarm kurabilirsiniz. Günde 8-9 saat oyunda vakit geçiriyorsanız bu süreyi birden en aza indirmek yerine 4-5 saat, sonrasında ise 2-3 saat gibi biraz biraz azaltabilirsiniz. Oyun süresinin dışındaki zamanlarda ise yürüyüş yapma, sinemaya gitme, ailenizle beraber vakit geçirme gibi çeşitli aktivitelerle zamanınızı doldurabilirsiniz. Yalnız olduğunuzda oyun oynamaya yönelebileceğinizden dolayı mümkün olduğu kadar yalnız kalmamaya özen göstererek çevrenizdeki kişilerle zaman geçirmeye çalışın. Gitmenizin zorunlu olduğu bir kursa yazılarak kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz.”

“OYUN OYNAMADIKLARI ZAMAN SİNİRLİ OLABİLİRLER”

Yetişkin insanların hayatlarında yaşadığı bireysel, ailevi ve kariyer problemlerinden bir kaçış yolu olarak kendini çeşitli oyunlara verdiğine, bu bağımlılıkla beraber günlük işlerini, ailesini, işini ve arkadaşlarını ertelediğine değinen Psikolog Çokaygil, “Oyun oynamadıkları zaman sinirli bir ruh hali içinde olmaları, oyunu bırakamamaları, yemek, uyku ve kişisel bakım gibi fiziksel ihtiyaçlarını gidermemeleri, önceden keyif alarak gerçekleştirdikleri aktivitelere karşı ilgi azalması, iş hayatlarında performans düşüklüğü yaşamaları ve aileleriyle beraber vakit geçirmek yerine oyun oynamayı tercih etmeleri oyun bağımlılığının önemli belirtileri arasındadır” şeklinde konuştu.

“EVLİLİKLERİNİ BİTİREBİLİR VEYA İŞLERİNİ KAYBEDEBİLİRLER”

Psikolog Çokaygil, sosyal yaşamlarında çekingen kişilerin, oyun esnasında baskı altında hissetmeyip kendilerini daha kolay ifade ettiklerinden dolayı oyunda daha çok vakit geçirebildiğini dile getirdi. İş veya aile yaşamlarındaki takdir görme ihtiyacındaki kişilerin, bu ihtiyacı oyundaki başarıyla giderdiğini belirten Psikolog Çokaygil, “Bu da oyun oynama süresini yükselterek bağımlılığa sebep olabilir. Aynı zamanda oyunlara çok para harcadıkları için ekonomik olarak zor durumda kalabilir, evlilikleri bozulabilir ya da işlerini kaybedebilecek noktaya gelebilirler” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
3
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
4
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
6
﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
7
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿Steve Jobs'un kızı iPhone 14'ü beğenmedi: iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿Lüks otel odasında tecavüz
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Edirne Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
﻿Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.