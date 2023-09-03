KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KOBİ'lerin kredi garanti limitleri artırıldı.

KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

Kararla KOBİ'lerin sistemden kullanabileceği kredi garantisi 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarıldı.

TRT Haber’in aktardığına göre, büyük firmalar için ise bu tutar 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOBİ vasfını haiz işletmeler, yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler belirlenen kefalet limitlerinden faydalanabilecek.

FİRMALARIN FİNANSMANA ERİŞİM İMKANLARI YÜKSELDİ

Bu arada karara eklenen geçici hükümle de, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmeler de, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "KOBİ dışı işletmeler" için belirlenen imkanlardan faydalanacak.

Süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Alınan kararla firmalarımızın finansmana erişim imkanları da yükseltmiş oldu.

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