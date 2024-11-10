Kobralar hakkında 188 yıllık yanılgı: Bilim dünyasını sarsan keşif

Kral kobranın sırrı nihayet çözüldü: Bilim insanları, 154 müze örneğini inceleyerek dört yeni kral kobra türü tanımladı. Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan bu güçlü türün, aslında farklı coğrafi alanlarda kendine özgü fiziksel özellikler sergileyen dört ayrı türden oluştuğu ortaya çıktı.

188 yıldır, kral kobra tek bir tür olan Ophiophagus hannah olarak biliniyordu. Ancak, farklı bölgelerde bu yılanın gövde renginde ve diğer fiziksel özelliklerinde belirgin farklılıklar görülmesi, bilim insanlarını bu yılanın gerçekten tek bir tür olup olmadığını sorgulamaya yöneltti. 2021 yılında yayınlanan bir araştırma, kral kobra popülasyonları arasında genetik farklılıkları doğrulamıştı. Bu araştırma üzerine inşa edilen yeni bir çalışma, müze örneklerinde fiziksel farklılıkları inceleyerek dört farklı türü tanımlamayı başardı: Kuzey kral kobrası (O. hannah), Sunda kral kobrası (O. bungarus), Batı Gatlar kral kobrası (O. kaalinga) ve Luzon kral kobrası (O. salvatana). Bulgular, Avrupa Taksonomi Dergisi'nde 16 Ekim'de yayınlandı.

Kalinga Vakfı'nın kurucusu ve Kalinga Yağmur Ormanı Ekoloji Merkezi'nin direktörü olan çalışma yazarı Gowri Shankar Pogiri, bu keşfin bilim dünyasında tarihi bir adım olduğunu belirtti. Kral kobralar, Kuzey Hindistan’dan Güney Çin’e ve Güneydoğu Asya’nın farklı bölgelerine yayılan nemli ormanlar ve yoğun mangrov bataklıklarında yaşar. Bu geniş dağılım içinde, yılanların gövde rengi, desenleri ve boyutları bölgeler arasında değişiklik gösterir.

2021 yılındaki DNA analizi, kral kobraların genetik açıdan dört farklı soy hattına sahip olduğunu ortaya koymuş ve bu hatlar, henüz resmi olarak tanımlanmamış aday türler olarak sınıflandırılmıştı. Bu araştırmayı temel alan yeni çalışma ise 153 müze örneğinin gövde morfolojisini inceledi. Gövde desenleri, genişlikleri ve diş yapılarının analizi, 2021’deki genetik soy hatlarına karşılık gelen dört türün tanımlanmasını sağladı.

Kuzey kral kobrası (O. hannah), Himalayalar’ın alt bölgelerinden Doğu Hindistan, Myanmar ve İndokina’ya kadar geniş bir alana yayılırken, Tayland’ın Kra İstmus bölgesine kadar uzanır. Bu tür, koyu kenarlı sarı bantlara ve 18 ila 21 dişe sahiptir.

Sunda kral kobrası (O. bungarus), Malay Yarımadası ile Büyük Sunda Adaları, Mindoro gibi bölgelere özgüdür ve genellikle koyu kenarlı, dar soluk bantlara sahiptir.

Batı Gatlar kral kobrası (O. kaalinga) ise Hindistan’ın Batı Gatlar bölgesinde yaşar ve koyu kenarlı bantlar içermez.

Luzon kral kobrası (O. salvatana), Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasında bulunur ve diğer üç türden farklı olarak oldukça köşeli soluk bantlara sahiptir.

Bu türlerin hepsi zehirlidir. Kral kobralar, dünyadaki en zehirli yılanlar arasında yer alır ve tek bir ısırıkta ölümcül bir zehir dozunu enjekte edebilirler. Yeni çalışma, her türün kendine özgü özelliklerinin, bölgesel zehir karşıtları geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini paylaşıyor. Pogiri, küçük adalardaki diğer kral kobra türlerinin keşfi için araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.