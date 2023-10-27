Koç Holding 9 ayda müthiş kar açıkladı

Koç Holding, 2023 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 886,3 milyar TL gelir elde ettiğini açıkladı.

Koç Holding 9 ayda müthiş kar açıkladı

Paramedya'da yer alan habere göre; Koç Holding, 2023 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 886,3 milyar TL gelir elde ettiklerini duyurdu.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Sağlam bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk 9 ayında başarılı neticeler elde ettik” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyet ile doğan ve onunla büyüyen Koç Topluluğu, bir asırdır olduğu gibi bundan sonra da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş uygarlık hedefine sarsılmaz bir bağlılıkla Cumhuriyetimize hizmet, ülkemizin ekonomik büyümesine öncülük etmeye ve toplumsal kalkınma yolunda sorumluluk almaya devam edecek” diye başlayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, bu noktadan hareketle 2023 yılında yatırımlara hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettiklerini anlattı.

Çakıroğlu, “Dünyada jeopolitik risklerin arttığı, zorlu piyasa koşullarının ve belirsizliklerin hâkim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Koç Topluluğu olarak sağlam bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk 9 ayında başarılı neticeler elde ettik” dedi.

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