Koç Holding beklenen açıklamayı yaptı. Gözler Ali Koç'a çevrildi

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Koç Holding beklenen açıklamayı yaptı. Gözler Ali Koç'a çevrildi

Koç Holding'in 2024'ün ilk çeyreğine dair beklenen finansal raporların açıklanması sonrası Fenerbahçe taraftarı bekleyişe geçti.

Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Koç Holding 2024'ün ilk çeyreğinin sona ermesiyle beklenen finansal sonuçlarını açıkladı.

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14 MİLYAR DOLAR KAR EDİLDİ

Koç Holding tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2024'ün ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde edildi.

Ayrıca bu dönemde yaklaşık 750 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,6 milyar dolara ulaştı.

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ALİ KOÇ'TAN BEKLENTİ BÜYÜK

Koç Holding’in bu açıklaması finans çevrelerinde olduğu kadar spor camiasında da gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması dolayısıyla durumu yakından takip eden Fenerbahçeliler Ali Koç’tan bu parayla yeni sezonda büyük transferler yapmasını istedi.

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