Koç Holding’in dev yatırımı iptal oldu. İşte gerekçesi

Koç Holding'den iş dünyasını sallayan haber geldi.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerden beri Türkiye’ye yabancı sermaye girmesi için çaba içinde. Elbette gelmesi en çok istenen yabancı sermaye türü ise, Türkiye’de fabrika kuracak olan yabancı sermaye.

AVRUPA'NIN BATARYA ÜSSÜ OLACAKTI

İyi haberlerden birinin müjdesini aslında Ford Otosan’ın Yeniköy’deki yeni elektrikli araç fabrikasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat vermişti. 5 Kasımda Ford Otosan’ın yeni fabrika açma törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Elektrikli araç bataryasında 70 gigabayt saatlik bir üretim kapasitesine şimdiden ulaşmış bir ülke olarak en geç 2030 yılında Avrupa’nın batarya üretim üssü konumuna gelmekte kararlıyız” demişti.

Koç Holding, Amerikalı ortağı Ford Motor Company ve Güney Kore’nin ünlü yüksek teknoloji şirketi LG bir araya gelecek, Ankara’da dev bir batarya fabrikası kuracaktı. Yatırım tutarı 32 milyar doları bulacaktı ve fabrikanın tamamlanmasıyla Türkiye, Avrupa elektrikli araç pazarında batarya üretiminde en önemli oyunculardan biri haline gelecekti.

Ford da, elektrikli hafif ticari araç üretiminin neredeyse tamamını Türkiye’den yapmaya karar vermişti, Koç’un Ford Otosan fabrikasının yenilenmesi bu kapsamda en önemli adımdı. Ford aslında şimdiden Türkiye’de elektrikli araç üretmeye ve hem iç hem dış pazara bunları vermeye başladı. Kocaeli Yeniköy’deki fabrikadan çıkan elektrikli Ford Transit araçlar İstanbul dahil her yerde görülebiliyor.

YATIRIM İPTALİNİN GEREKÇESİ

Ancak dün kötü bir haber geldi. Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığını belirterek niyet mektubunun feshedildiğini açıkladı. Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında şöyle denildi:

“Koç Topluluğu’nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu niyet mektubu (MoU) feshedilmiştir. Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir.”