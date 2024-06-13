Koç Holding’ten flaş karar! Resmen duyuruldu

Koç Holding, sosyal medya hesapları ile internet üzerinden çok sayıda yalan, yanlış yorumlar ve açıklamalar yapıldığını belirterek KAP’a açıklama gönderdi. Bilgi kirliliği nedeniyle yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar görmelerinden dolayı çok sayıda şikayet aldıklarını da belirtti.

Koç Holding iddialar sonrası harekete geçerek gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için mahkemeler Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapılmakta; bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahipleri zarar görmekte ve Şirketimize çok sayıda şikayet ve talep iletilmektedir" denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlara yer verildiği, topluluk şirketlerimizde, alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için özel durum açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verildiği, Koç Holding, Koç Topluluğu ile Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulduğu; getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışıldığı; bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edildiği görülmüştür.

Gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

ARAPLARA SATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Koç Holding’in Yapı Kredi’yi Birleşik Arap Emirlikleri’nden First Abu Dhabi Bank’a 8 milyar dolara satacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'sini 8 milyar dolara satma iddiasına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Holding yaptığı açıklamada "Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını açıklamıştı.