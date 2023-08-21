Koca apartmanı boşalttılar. Korku dolu anlar yaşandı

Tekirdağ Çorlu’da bir apartman dairesinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle patlama ihtimaline karşı apartman sakinleri tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Koca apartmanı boşalttılar. Korku dolu anlar yaşandı

İHA'nın haberine göre, olay, Muhittin Mahallesi Durul Sokak’ta meydana geldi. Apartmana yayılan gaz kokusunun fark edilmesi üzerine vatandaşlar yetkilileri aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi çevre güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşların binayı boşaltmasını sağladı. İkamette kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Gaz sızıntısının onarılmasının ardından çalışmalar sorunsuz tamamlandı.

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