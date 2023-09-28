Koca ev yandı. Çıkış nedeni şok etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde prize takılı unutulan dizüstü bilgisayar yangına neden oldu. Bilgisayarda başlayan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Koca ev yandı. Çıkış nedeni şok etti


İHA'nın haberine göre, yangın, saat 11.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Ekşioğlu Apartmanı’nın 1’inci katında çıktı.

Şarj olması için prize takılan dizüstü bilgisayarın adaptörünün alev alması sonucu Y.S.’ye ait daireden dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangının çıktığı sokağa gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak önlem amaçlı apartmanı boşalttı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında eşyalar tamamen yanarken, apartman dairesi de kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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