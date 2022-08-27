İngiltere Arnavutluk’la anlaştı. 10 yıldır ülkede yaşayan Arnavutları geri gönderiyor. Türkiye ise sığınmacı kabul etmeye devam ediyor

The Guardian Gazetesi'nde yer alan bir haberde mülteciler için başlatılan hızlı iade sürecinde 10 yıldır Birleşik Krallık’ta yaşayan ve çocukları burada doğan Arnavut sığınmacının sınır dışı edileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, The Guardian'ın haberini Twitter hesabından alıntılayarak, "10 yıldır Birleşik Krallık’ta yaşayan, çocukları burada doğan aileler dahi geri gönderiliyor. Esad’la anlaşmalı ve aynı süreç gecikmeden başlatılmalı." dedi,

Çömez, Birleşik Krallık'taki mülteci süreci için şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk’la Birleşik Krallık anlaştı.

Arnavut mülteciler için hızlı iade süreci başlatıldı.

10 yıldır Birleşik Krallık’ta yaşayan, çocukları burada doğan aileler dahi geri gönderiliyor.

Esad’la anlaşmalı ve aynı süreç gecikmeden başlatılmalı."

The Guardian'ın haberi şöyle:

Geçen hafta Heathrow havaalanı yakınlarındaki Harmondsworth göçmenlik geri gönderme merkezine götürülen Arnavut bir adamın, İçişleri Bakanlığı'nın reddedilen Arnavut sığınmacıların sınır dışı edilmesini hızlandırma planlarını açıklamasından bir gün sonra, sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğu söylendi.

On yıl önce Birleşik Krallık'ta sığınma talebinde bulunan adamın sabıka kaydı yok, asla kaçmadı ve iki haftada bir İçişleri Bakanlığı'na rapor vererek göçmenlik şartlarına sürekli olarak uyduğunu söyledi. İki çocuğu İngiltere'de doğdu ve kalma izni var.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son rakamlar, geçen yılın aynı döneminde 23 olan Arnavut'un 2022'nin ilk altı ayında İngiltere'ye küçük teknelerle geldiğini gösteriyor. Bu yoldan Birleşik Krallık'a girenlerin yarısından fazlası (%51) üç millettendi ve her biri gelenlerin %18'ini Arnavutlar ve Afganlar oluşturuyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın planları, Birleşik Krallık'ta yaşama veya çalışma haklarına sahip olmayacakları ve göçmenlik suçları nedeniyle artan hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarılarda bulunarak Kanalı geçmeye çalışanları caydırmayı amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı'na göre, Arnavutluk “güvenli ve müreffeh bir ülke” ve birçok vatandaş “geldiklerinde sahte sığınma talebinde bulunmadan” önce “Birleşik Krallık’a yolculuk yapmak için birden fazla ülke üzerinden seyahat ediyor”.

Perşembe günü yayınlanan İçişleri Bakanlığı rakamları, sığınma talebinde bulunan tüm Arnavutların yaklaşık yarısının mülteci statüsüne sahip olduğunu gösteriyor . Veriler, bakanların bu kuralın kapsamını genişletmesine rağmen, Brexit'ten bu yana sığınma için "kabul edilemez" oldukları gerekçesiyle 21 kişinin zorla çıkarıldığını gösteriyor.