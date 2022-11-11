Kocaeli İzmit’te icradan satılık bina

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Mahalle/Köy, 341 Ada, 15 Parsel sayılı taşınmaz Arsa vasfında olup, yapılaşmanın düzensiz ancak çok yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip olup zemini inşaat yapmaya uygundur. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 45-50 yıllık 3 katlı bir bina bulunmaktadır. Bu binanın yapım tarihi üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Binanın en alt katı oldukça yıpranmış haldedir. Üst katlar bu kata göre nispeten daha iyidir. Taşınmaza yakın konumda muhtelif ticari işletmeler, okul vb resmi kurumlar bulunmaktadır.

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