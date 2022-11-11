11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli İzmit’te icradan satılık bina

T.C. Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kocaeli İzmit'te 3 katlı bina mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:40
Takip Et

Kocaeli İzmit’te icradan satılık bina

Kocaeli İzmit’te icradan satılık bina
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Mahalle/Köy, 341 Ada, 15 Parsel sayılı taşınmaz Arsa vasfında olup, yapılaşmanın düzensiz ancak çok yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip olup zemini inşaat yapmaya uygundur. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 45-50 yıllık 3 katlı bir bina bulunmaktadır. Bu binanın yapım tarihi üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Binanın en alt katı oldukça yıpranmış haldedir. Üst katlar bu kata göre nispeten daha iyidir. Taşınmaza yakın konumda muhtelif ticari işletmeler, okul vb resmi kurumlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
4
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
7
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.