Kocaeli İzmit’te icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli İl İzmit İlçe KABAOĞLU Mahalle 195 Ada 2 Parsel, dubleks Mesken 1 Nolu Bağımsız Bölümtaşınmaz Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampusü yoluna 300 metre, kampüse 6 km, İzmit Şehir merkezine 5 km mesafededir. Rakımının yüksek olması nedeni ile tercih edilen bölgedir. Yakın çevresinde akaryakıt istasyonu mezarlık müstakil ve site tarzı villa tipi binalar, boş parseller semt marketleri, resmi ve özel eğitim kurumları bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.Ana taşınmaz 2.341,00 m² alanlı parsel üzerine 4 bloklu olarak inşa edilmiş, her blokta ikiz villa olarak iki bağımsız bölüm bulunmaktadır. Her bloğun girişi ayrıdır.

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