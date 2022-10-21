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Köprüden atlayan kadını polisler havada yakaladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Mimar Sinan Köprüsü’nde bir kadın intihara kalkıştı. Köprüden atlayan kadın, polisler tarafından havada yakalandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:19
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Kocaeli İzmit'te intihara kalkışarak köprüden atlayan kadını polisler havada yakaladı

Köprüden atlayan kadını polisler havada yakaladı
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Olay, saat 21.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde meydana geldi.

İHA’da yer alan habere göre, köprüye çıkan B.T. (17) korkulukları aşarak köprünün otoyola bakan ucunda durmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, vatandaşlar genç kızı ikna etmeye çalıştı. 

3 POLİS MEMURU TUTTU
Problemleri olduğunu belirten genç kız bir anda kendini bıraktı. Son anda demire tutunan genç kız yüzlerce vatandaşın gözleri önünde aşağı düştü. Henüz itfaiye önlemlerini almadan düşen genç kızı aşağıda bekleyen 3 polis memuru tuttu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve zedelenmelerle ucuz kurutulan genç kız hemen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. B.T.'nin Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
 

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