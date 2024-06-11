Kocaeli merkezli 8 ilde sahte dedektif operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve çevre illerde dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri çalan ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 8 ilde ‘Rüşvet’, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarını işledikleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.