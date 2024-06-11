Kocaeli merkezli 8 ilde sahte dedektif operasyonu

Kaynak: DHA
Kocaeli merkezli 8 ilde sahte dedektif operasyonu

Kocaeli merkezli 8 ilde 'dedektif faaliyetleri' adı altında kişisel verileri çalan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 9’u tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve çevre illerde dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri çalan ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 8 ilde ‘Rüşvet’, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarını işledikleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

dal.jpg

Emniyete getirilen şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Spor
Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama Gündem
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veda Partisi vizyona giriyor Kültür Sanat
Veda Partisi vizyona giriyor
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok! Ekonomi
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı Yerel Haberler
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi Video
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi