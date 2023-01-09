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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı için ilan verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 15:51
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı için ilan verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile ‘’Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. 


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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