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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:42
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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