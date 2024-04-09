Kocaeli Valiliği'nden araç yasağı. Bu araçlar kente giremeyecek

Kaynak: DHA
Kocaeli Valiliği'nden araç yasağı. Bu araçlar kente giremeyecek
Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişini yasakladı

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken, bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların girişine kapatıldı. Valilik tarafından alınan karar ile kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişi yasaklandı.

Bu tarihler arasında D-100 (İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit- Yalova- Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerin, valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletileceği öğrenildi.

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