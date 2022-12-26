Kocaeli'de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan araçta 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde yapılan uygulama sırasında şüphelendiği panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (AA)
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