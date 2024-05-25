Kağıthane’de korkutan yangın: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kağıthane’de korkutan yangın: 3 yaralı

Kağıthane’de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın korkuttu. Alev alev yanan dairede 3 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların fark eden çevredeki yurttaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen alevler nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları alevlerin arasından kurtarılan 3 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangı sonrasında dairede maddi hasar oluştu.

aw212195-01.jpg

aw212195-02.jpg

aw212195-03.jpg

aw212195-04.jpg

Son Haberler
Eski milletvekili pencereden atlayıp balkona tırmandı. Kendisine bakanlara "Artık yeter" diye bağırdı Dünya
Eski milletvekili pencereden atlayıp balkona tırmandı. Kendisine bakanlara "Artık yeter" diye bağırdı
AKP’li belediye başkanına makam odasında saldırı Gündem
AKP’li belediye başkanına makam odasında saldırı
Manisa'da kaçak kazıya 14 gözaltı Yaşam
Manisa'da kaçak kazıya 14 gözaltı
Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Yaşam
Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı Yaşam
Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı
Özel’e Cumhurbaşkanlığı sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı? Gündem
Özel’e Cumhurbaşkanlığı sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?