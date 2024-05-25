Kağıthane’de korkutan yangın: 3 yaralı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların fark eden çevredeki yurttaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen alevler nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları alevlerin arasından kurtarılan 3 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangı sonrasında dairede maddi hasar oluştu.