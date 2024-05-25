Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde Fatih Yıldırım, eşinden haber alamaması üzerine Balaç Mahallesi'nde yer alan 17 katlı sitenin 13. katındaki evlerine gitti.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Komşusunun da yardımıyla yangın merdiveninin kapısını tornavida ile açarak eve giren Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı boğazı kesilmiş halde yerde buldu.

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ADET ALTIN BİLEZİK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İfadesine başvurulan Fatih Yıldırım, eşinin koluna taktığı altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu cinayeti gerçekleştirenin, aynı binanın 3'üncü katında oturan Fatih Yıldırım’ın halasının oğlu M.I. olduğu belirlendi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.I., 300 bin TL borcu olduğunu ve cinayeti kadının kolundaki bilezikleri almak için işlediğini itiraf etti.

Polis zanlının çaldığı 3 adet altın bileziği de ele geçirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.