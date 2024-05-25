Özel’e Cumhurbaşkanlığı sorusu: İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100’de konuk olduğu canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Özel, kişisel hedefinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ısrar etmeyeceğini söyledi.

Ayrıca Özel, “İmamoğlu ve Yavaş var diye kimse aday olmayacağım demesin” diye konuştu.

Özel’in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"PARTİ TÜZÜĞÜNE GRUBA CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖNERME YÖNTEMİ TARİF EDEBİLİRSİNİZ

"Burada önce bir kanuni hata yapmamak lazım. Kanunumuz diyor ki cumhurbaşkanı adayı parti gruplarınca belirlenir. O yüzden nihai aday CHP grubunda oylanacak ama siz parti tüzüğüne gruba cumhurbaşkanı adayı önerme yöntemi tarif edebilirsiniz. Ona da tüm üyelerin katılımı diyebilirsiniz. Onu da tüzükte doğru tarif ederseniz böyle bir yöntemi aday adayı belirleme şeklinde yapabilirsiniz. CHP üyelerinin tamamı bir aday seçince parti grubu onu gösterir. Kanuni bir hata yapmak istemiyorum.

"ADAYLIK KONUSUNDA ISRAR ETMEYECEĞİM"

Israr etmeyeceğim. Grubumda da söyledim. Partiyi iktidar yapmak istiyorum. Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil. Benim meselem kişisel değil. CHP'de İmamoğlu, Yavaş veya bir başkası kendi için hayal kurmuyor, parti için hayal kuruyoruz.

Benim bir tane niyetim var. Cumhuriyetin 2. Yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk’ün partisini iktidar yapmak.

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ VAR DİYE KİMSE ADAY OLMAYACAĞIM DEMESİN”

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun toplumsal karşılığını kimse göz ardı etmesin. İmamoğlu ve Yavaş var diye kimse ‘aday olmayacağım’ demesin. O İkisi var diye bu partide hiç kimse bazı adaylıklar, mevkiler bana kapalı diye düşünmesin. Ben bu beklentiyi de yönetmek durumundayım."