Kocaeli'de devrilen TIR'ın şoförü ağır yaralandı

D-100 karayolunun Tavşancıl Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara yönünden İstanbul istikametine seyir halinde ilerleyen Ahmet İ.’nin kullandığı 41 YM 564 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonrası kontrolden çıkarak devrildi.

Yan yatan TIR'ın şoförü sıkışıp kalırken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıakrılan Ahmet İ., sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.