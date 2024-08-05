Kocaeli'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde freni boşalan bir kamyon, park halindeki 4 otomobile çarptı. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon dehşet saçtı

Olay, Sahil Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. idaresindeki 41 UF 395 plakalı Ford marka kamyonun freni boşaldı. Kamyon, önce kaldırıma çıkıp yön tabelasını devirdi, ardından karşı şeritte duran 4 otomobile çarptı ve son olarak bir ağaca çarparak durabildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerde kimsenin bulunmaması ise yüreklere su serpti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, freni boşalan kamyonun otomobillerin üzerine çıktığı ve ardından ağaca çarparak durabildiği görüldü. Aynı zamanda, kırmızı otomobilden inen 2 kişinin kazadan kıl payı kurtuldukları ve panikle koştukları anlar da kaydedildi.

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