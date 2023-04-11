11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis

Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu komşusu Hasan Aksüt'ü (60) mahalle meydanında tabancayla, başından vurarak öldüren Osman Akbaş'a (75), müebbet hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:41
Takip Et

Kocaeli’de husumetlisi Hasan Aksüt’ü öldüren 75 yaşındaki Osman Akbaş’a müebbet hapis

Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
+
Aa
-

Olay, 23 Mart 2022'de Karamürsel ilçesinin Kırsal Mahallesi Kızderbent'te meydana geldi. Osman Akbaş, aralarındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle komşusu Hasan Aksüt ile mahalle kahvesinde tartıştı. Mahalle meydanında da devam eden tartışma sırasında, belindeki tabancayı çıkaran Osman Akbaş, Hasan Aksüt'ü başından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Akbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Osman Akbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Osman Akbaş, pişman olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
5
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.