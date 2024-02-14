Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi'nde meydana gelen olayda, S.A.'nın kullandığı 41 YZ 527 plakalı otomobil, M.Y'nin kullandığı 34 VU 8209 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücüler ile otomobil içinde bulunan A.A. ve B.A., yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafıdnan çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirkeni kazayla ilgili inceleme başlatıldı.