Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi'nde meydana gelen olayda, S.A.'nın kullandığı 41 YZ 527 plakalı otomobil, M.Y'nin kullandığı 34 VU 8209 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

kocaelide-iki-otomobil-carpisti-4-yarali-2536-dhaphoto1.jpg

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücüler ile otomobil içinde bulunan A.A. ve B.A., yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafıdnan çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirkeni kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kocaelide-iki-otomobil-carpisti-4-yarali-2536-dhaphoto3.jpg

kocaelide-iki-otomobil-carpisti-4-yarali-2536-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
İstanbul Üniversitesi büyük tepki çeken kararından geri adım attı Gündem
İstanbul Üniversitesi büyük tepki çeken kararından geri adım attı
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya Spor
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Gazeteciye siyasetçiye yasak Menzil'e değil. Facianın yaşandığı maden bölgesine çadır kurdular Gündem
Gazeteciye siyasetçiye yasak Menzil'e değil. Facianın yaşandığı maden bölgesine çadır kurdular
Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu Gündem
Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu
Cudi ve Gabar dağı eteklerinde yetişiyor. Kanseri bitiriyor, tümörü durduruyor Gündem
Cudi ve Gabar dağı eteklerinde yetişiyor. Kanseri bitiriyor, tümörü durduruyor
Malatya'da 2 genç kız saç saça birbirine girdi. O anlar kamerada Gündem
Malatya'da 2 genç kız saç saça birbirine girdi. O anlar kamerada
Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam Teknoloji
Disney Plus'tan abonelik ücretlerine dev zam