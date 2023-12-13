Kocaeli'de, kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü

Kaynak: DHA
Kocaeli'de, kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü
Kocaeli'de, seyir halinde ilerleyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. kamyonun altında kalan sürücü Ogün Topçu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi İlimtepe yolunda meydana gelen olayda, Ogün Topçu yönetimindeki 41 AKS 814 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMYONUN ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kamyondaki Yusuf Kestelli ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, sürücü ise çevrede bulunamadı. Ekipler, kamyonun altında kaldığı tespit edilen Ogün Topçu'yu yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

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1 KİŞİ YARALANDI

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Kestelli'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Topçu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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