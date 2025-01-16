Kocaeli'de korkunç kaza! Yem karma makinesine sıkışan muhtar öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de korkunç kaza! Yem karma makinesine sıkışan muhtar öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendi ahırında yem karma makinesinin yanına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı makineye sıkıştı.

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Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle Sert, sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Sert'in cenazesi, Pirceler Mahallesi'nde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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