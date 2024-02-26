Kocaeli’de meydana gelen zincirleme kazada araç kağıt gibi ezildi

Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç, B.D. yönetimindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ve E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken, 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada, 41 SE 467 plakalı aracın sürücüsü E.E. ve 54 FJ 173 plakalı araçtaki sürücü K.A. ile A.D. isimli kadın yolcu yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma koştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.