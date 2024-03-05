Kocaeli’de motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şahıslar yakalandı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ile Çenedağ Mahallesi Girne Sokak’ta 2 motosikletin çalınmasına üzerine, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu E.A., B.D. ve A.G. isimli şahısların olaya karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda E.A., B.D. ve A.G. yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından A.G. tutuklanırken, E.A ve B.D isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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