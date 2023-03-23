23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı   

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı   

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, eşi ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:02
Takip Et

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı   

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı   
+
Aa
-

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü Y.D. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)                    

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
4
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Zenit maçında Mert Hakan çılgına döndü. Rakibinin ensesine yapıştı
﻿Zenit maçında Mert Hakan çılgına döndü. Rakibinin ensesine yapıştı
﻿Zenit maçında Mert Hakan çılgına döndü. Rakibinin ensesine yapıştı
﻿AKP'li Yavuz'dan Bakanların aday olmasına ilişkin açıklama
﻿AKP'li Yavuz'dan Bakanların aday olmasına ilişkin açıklama
﻿AKP'li Yavuz'dan Bakanların aday olmasına ilişkin açıklama
﻿Salgın bitince teknoloji şirketleri küçülmeye gitti: İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu
﻿Salgın bitince teknoloji şirketleri küçülmeye gitti: İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu
﻿Salgın bitince teknoloji şirketleri küçülmeye gitti: İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu
﻿ABD'de gece kulübüne saldırı girişimi
﻿ABD'de gece kulübüne saldırı girişimi
﻿ABD'de gece kulübüne saldırı girişimi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.